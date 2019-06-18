События в сфере макроэкономики и бизнеса 19 июня
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 19 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний
|-0,11 трлн йен
|-0,8 трлн йен
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (май)
|-2,4%
|-7,7%
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (май)
|0,0568 трлн йен
|-0,979 трлн йен
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (май)
|0,5%
|0,2%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|2,1%
|2%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,6%
|0,3%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья (CPIH) (г/г)
|2%
|1,9%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (май)
|1,1%
|0,2%
|13:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (июнь)
|-10
|-12
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0%
|
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|1,5%
|1,2%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,4%
|0,2%
|15:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Бенуа Кере
|
|
|17:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Марио Драги
|
|
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|2,206 млн барр
|-2,033 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|2,096 млн барр
|
|21:00
|USD
|США — Заявление Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|
|
|21:00
|USD
|США — Решение по процентной ставке ФРС
|2,5%
|2,5%
|21:00
|USD
|США — Экономические прогнозы FOMC
|
|
|21:30
|USD
|США — Пресс-конференция FOMC
|
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|НЛМК — закрытие реестра для див-дов 1кв2019 (ВОСА — 07.06.2019)
|5,73 (1кв2018) + 5,24 (2кв2018) + 6,04 (3кв2018) + 5,8 (4кв2018) — див-д 2018
|7,34 (1кв2019) — див-д 2019
|
|RUB
|МРСК Юга — закрытие реестра для див-дов (ВОСА — 31.05.2019)
|0,005464428621 — див-д 2017
|0,00817463337 — див-д 2018
|
|RUB
|Центральный телеграф — закрытие реестра для див-дов (ВОСА — 07.06.2019)
|0,030069 (ао, ап) — див-д 2017
|7,41 (ао, ап) — див-д 2018
https://1prime.ru/Financial_market/20190618/830083708.html