МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 19 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний -0,11 трлн йен -0,8 трлн йен
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (май) -2,4% -7,7%
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (май) 0,0568 трлн йен -0,979 трлн йен
9:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (май) 0,5% 0,2%
11:30 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 2,1% 2%
11:30 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,6% 0,3%
11:30 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья (CPIH) (г/г) 2% 1,9%
11:30 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (май) 1,1% 0,2%
13:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (июнь) -10 -12
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0%

 

 
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 1,5% 1,2%
15:30 CAD Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,4% 0,2%
15:30 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Бенуа Кере

 

 

 

 
17:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Марио Драги

 

 

 

 
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 2,206 млн барр -2,033 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 2,096 млн барр

 

 
21:00 USD США — Заявление Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/

 

 

 

 
21:00 USD США — Решение по процентной ставке ФРС 2,5% 2,5%
21:00 USD США — Экономические прогнозы FOMC

 

 

 

 
21:30 USD США — Пресс-конференция FOMC

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB НЛМК — закрытие реестра для див-дов 1кв2019 (ВОСА — 07.06.2019) 5,73 (1кв2018) + 5,24 (2кв2018) + 6,04 (3кв2018) + 5,8 (4кв2018) — див-д 2018 7,34 (1кв2019) — див-д 2019

 

 

 RUB МРСК Юга — закрытие реестра для див-дов (ВОСА — 31.05.2019) 0,005464428621 — див-д 2017 0,00817463337 — див-д 2018

 

 

 RUB Центральный телеграф — закрытие реестра для див-дов (ВОСА — 07.06.2019) 0,030069 (ао, ап) — див-д 2017 7,41 (ао, ап) — див-д 2018