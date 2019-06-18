МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером увеличиваются более чем на 3% после заявления президента США Дональда Трампа о проведении обширной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в конце этого месяца, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.23 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,05% — до 62,78 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 4,33%, до 54,41 доллара за баррель.

"У нас с президентом Си из Китая состоялся очень хороший телефонный разговор. На следующей неделе у нас пройдет расширенная встреча на саммите G20 в Японии. Наши команды начнут переговоры до нашей встречи", — сообщил Трамп в своем микроблоге в соцсети Twitter.