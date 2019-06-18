МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой" зоне, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 0,44% — до 6,34 доллара. Стоимость бумаг "Новатэка" выросла на 0,99%, до 204,4 доллара, "Лукойла" — на 0,87%, до 81,4 доллара. Бумаги "Газпрома" увеличились в цене на 1,41% — до 7,2 доллара, "Газпром нефти" — на 1,12%, до 31,5 доллара.

Цена расписок "Норникеля" выросла на 1,69% — до 22,93 доллара, "Северстали" — на 1,09%, до 16,76 доллара, НЛМК — уменьшилась на 3,06%, до 27,26 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 0,39% — до 1,28 доллара, Сбербанка — на 2,19%, до 15,43 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшились в цене на 0,95% — до 16,7 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" увеличилась на 0,63% — до 14,29 доллара, "Ленты" — уменьшилась на 0,15%, до 3,3 доллара. Бумаги АФК "Система" подорожали на 3,35%, их цена составила 2,96 доллара.