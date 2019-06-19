МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Курс доллара демонстрирует слабое изменение динамики по отношению к основным мировым валютам в среду утром в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно дальнейшей монетарной политики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.15 мск курс евро к доллару не изменялся и находился с уровня предыдущего закрытия в 1,1191 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 108,37 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,44 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,01% до 97,66 пункта.

Участники торгов воздерживаются от активных действий на рынках в ожидании решения ФРС США о продолжении монетарной политики, которое станет известно в среду вечером. Аналитики ожидают, что регулятор сохранит учётную ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%, но большинство в руководстве регулятора выскажется за ее снижение уже в июле в свете ухудшения ситуации в мировой экономике.

"Рынок в основном отыграл возможность понижения ставки в июле, и если на заседании ФРС не будет каких-то сюрпризов, связанных со смягчением политики, то вряд ли доллар окажется под давлением. Однако на этом заседании ФРС США будет много факторов, которые надо оценить — это и взгляды регулятора на экономику и цены, и комментарии председателя Джерома Пауэлла. Трудно сказать, на каком из этих факторов рынок решит сосредоточиться", — заявил агентству Рейтер старший менеджер Gaitame.Com Research Institute Такуя Канда (Takuya Kanda).