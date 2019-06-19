МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Рубль с утра стабилизируется к доллару и евро в ожидании игроками рынка решений и комментариев ФРС США в среду вечером.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск повышается на 1 копейку, до 64,03 рубля, курс евро снижается на 2 копейки, до 71,68 рубля, следует из данных Московской биржи.

Аналитики ожидают, что американский финансовый регулятор сохранит учётную ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%, но большинство в его руководстве выскажется за ее снижение уже в июле в свете ухудшения ситуации в мировой экономике.