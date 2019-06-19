МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Курс доллара умеренно снижается по отношению к евро и иене в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно базовой ставки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.05 мск курс евро к доллару рос до 1,1204 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1191 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 108,41 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,44 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,07% до 97,58 пункта.

Мировые рынки ждут решения ФРС США, определяющего монетарную политику страны, которое будет оглашено в среду вечером по итогам двухдневного заседания. Аналитики ожидают, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%, но большинство в его руководстве выскажется за ее снижение уже в июле в свете ухудшения ситуации в мировой экономике. Ослабление монетарной политики традиционно оказывает давление на курс национальной валюты.

"Учитывая ожидания рынка, трудно представить, как ФРС может удивить рынок с точки зрения ослабления монетарной политики", — полагает главный валютный стратег RBC Capital Markets Адам Коул (Adam Cole), мнение которого приводит агентство Рейтер.

При этом курс евро перешел к росту по отношению к доллару после снижения днем ранее до минимальных отметок за последние две недели. Такая динамика единой европейской валюты была обусловлена заявлениями главы Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги о возможном дальнейшем смягчении монетарной политики в еврозоне.