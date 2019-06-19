МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем перешли к снижению после ощутимого роста днем ранее и некоторого инерционного повышения ещё утром, инвесторы ждут новых данных о запасах этого сырья в США от минэнерго страны, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 13.47 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,77%, до 61,66 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,11%, до 54,05 доллара за баррель.

В среду на рынке нефти начались распродажи после того, как днем ранее цены на "черное золото" росли на 2-3% на фоне заявлений президента США Дональда Трампа на тему торговли с Китаем. В частности, американский лидер написал в Twitter, что проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на следующей неделе на саммите G20.

Но, помимо этого, участники торгов обратили внимание на данные американского института нефти (API) о том, что запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 812 тысяч баррелей после роста на 4,85 миллиона баррелей неделей ранее. При этом аналитики ожидали более существенного снижения. Данные о запасах от министерства энергетики страны будут опубликованы позднее в среду. Эксперты ждут, что ведомство сообщит о снижении запасов на 1,077 миллиона баррелей.

Аналитики компании PVM, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что ценовое ралли закончилось, "поскольку опасения по поводу запасов нефти в США возвращаются на первый план".