МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Курс российской валюты днем всё так же незначительно меняется в цене против доллара и евро, эта картина наблюдается с утра на фоне ожидания игроками решения и комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно денежно-кредитной политики.

Кроме того, рынок нефти слегка сползает в рамках коррекции, что не дает рублю сил для обновления годовых максимумов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.09 мск снижается на 1 копейку, до 64,01 рубля, курс евро повышается на ту же 1 копейку, до 71,71 рубля, следует из данных Московской биржи. Обе основные резервные валюты остаются неподалеку от минимумов текущего года (63,63 рубля и 71,4 рубля соответственно).

РУБЛЬ — В ОЖИДАНИИ РЕШЕНИЙ ФРС

Участники рынка сейчас не делают резких движений в ожидании решения ФРС относительно учётной ставки и её взглядов на денежно-кредитную политику в ближайшем будущем, публикуемых сегодня вечером.

Аналитики ожидают, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%, но большинство в его руководстве выскажется за ее снижение уже в июле в свете ухудшения ситуации в мировой экономике.

Рынок нефти днем теряет позиции (минус 0,8%, до 61,62 доллара за баррель сорта Brent) после неудавшихся попыток вернуться накануне на уровень 63 доллара за баррель. Повышенная волатильность нефтяных котировок сохраняется.

С одной стороны, поддержка приходит от надежд на то, что президент США Дональд Трамп проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на следующей неделе на саммите G20, в итоге торговые противоречия могут быть сняты и это подержит мировую экономику и, соответственно, спрос на энергоресурсы. Между тем американский институт нефти (API) оценил, что запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 812 тысяч баррелей, хотя аналитики оценивали это снижение в 1,077 миллиона баррелей.

В итоге доллар и евро днем менялись против рубля в пределах 0,05%. Рублевая цена нефти колеблется ниже отметки 3,95 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Курс рубля пока игнорирует и снижение цен на нефть, и существенное ухудшение сальдо счета текущих операций РФ, получая поддержку от продажи экспортерами валюты для предстоящей выплаты налогов (начнется на следующей неделе), а также от конвертации валюты для выплаты дивидендов, говорят аналитики Райффайзенбанка.

У рубля есть небольшой потенциал для укрепления в ближайшее время, учитывая факторы налогового периода и предстоящих дивидендных выплат, особенно если глобально новостной фон останется, как минимум, нейтральным, говорит главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"В дальнейшем ожидаются относительно стабильные торги вблизи уровней 64-65 рублей за доллар, что также неплохо для рубля", — добавил он.