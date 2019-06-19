МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Малоликвидные акции "Аптечной сети 36,6" взлетели более чем на 60%, объем торгов акциями превысил 64 миллиона рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.

К 18.16 мск акции "Аптечной сети 36,6" росли на 56,73% — до 8,7 рубля (уже подскакивали на 61,9% — до 8,986 рубля – максимум с декабря 2017 года), при этом индекс Мосбиржи снижался на 0,18%.

Объем торгов превысил 64 миллиона рублей, при том что средний объем за последний месяц составлял порядка 1 миллиона рублей, также следует из динамики торгов.