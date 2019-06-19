МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Курс рубля усилил рост против доллара, прибавив еще порядка 10 копеек, на фоне сохранения ставки Федрезервом США, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.12 мск среды снижается на 27 копеек — до 63,75 рубля, курс евро – на 5 копеек, до 71,65 рубля.

При этом европейская валюта подскочила к доллару на международном валютном рынке на порядка 0,5% относительно уровня предыдущего закрытия торгов.

До решения Федрезерва по ставке курс доллара к рублю терял порядка 20 копеек, евро — порядка 10 копеек.

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 18-19 июня сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. Решение совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством "Прайм".