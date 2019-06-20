МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 20 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:15
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
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|6:00
|JPY
|Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
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|6:00
|JPY
|Япония — Решение Банка Японии по процентной ставке
|-0,1%
|-0,1% (факт)
|предв
|JPY
|Япония — Пресс-конференция Банка Японии
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|10:30
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
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|11:00
|EUR
|Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ
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|11:30
|GBP
|Еврозона — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (май)
|-0,2%
|-0,4%
|11:30
|GBP
|Еврозона — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (май)
|4,9%
|2,5%
|11:30
|GBP
|Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (май)
|0,0%
|-0,5%
|11:30
|GBP
|Еврозона — Объём розничных продаж (г/г) (май)
|5,2%
|2,7%
|14:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (июнь)
|0
|0
|14:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (июнь)
|0
|0
|14:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (июнь)
|9
|9
|14:00
|GBP
|Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (июнь)
|435 млрд ф.ст.
|435 млрд ф.ст.
|14:00
|GBP
|Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (июнь)
|0,75%
|0,75%
|14:00
|GBP
|Великобритания — Протокол заседания MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England)
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|15:30
|USD
|США — Баланс счета текущих операций (1кв2019)
|-134,4 млрд долл
|-124,6 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|222 тыс
|220 тыс
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июнь)
|16,6
|11
|15:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (июнь)
|18,2
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|23:00
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|12:00 мск
|RUB
|Прямая линия с Президентом России Владимиром Путиным
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|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 14.06)
|502,7 млрд долл (на 07.06)
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|16:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г)
|1,2%
|1,2%
|16:00
|RUB
|Уровень безработицы (май)
|4,7%
|4,6%
|17:00
|RUB
|ВВП (месячный) (г/г)
|1,6%
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|RUB
|ММК — закрытие реестра для див-дов 1кв2019
|0,801 (1кв2018) + 1,589 (1П2018) + 2,114 (9м2018) + 1,398 (4кв2018) — див-д 2018
|1,488 (1кв2019) — див-д 2019
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|RUB
|ЛУКОЙЛ — ГОСА (реестр закрыт 27.05.2019)
|85 (9м2017) + 130 (фин) — див-д 2017
|95 (9м2018) + 155 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.07.2019) — див-д 2018
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|RUB
|UC RUSAL — ГОСА (реестр закрыт 17.06.2019, Гонконг, перевыборы СД, одобрение предоставления СД мандатов на допэмиссию до 20% акций и выкуп до 10% с рынка)
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|RUB
|ДВМП /Дальневосточное морское пароходство/ — ГОСА (реестр закрыт 27.05.2019, перевыборы СД, устав и др. документы в новой редакции)
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|RUB
|Кубаньэнерго — ГОСА (реестр закрыт 26.05.2019)
|1,0585165 — див-д 2017
|0,472815 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 01.07.2019) — див-д 2018
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|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — ВОСА (реестр закрыт 04.06.2019, перевыборы СД)
|2,28 — див-д 2017, 0 — див-д 2018
|2,55 (1кв2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 18.07.2019) — див-д 2019
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|RUB
|Абрау-Дюрсо — ГОСА (реестр закрыт 27.05.2019)
|2,86 — див-д 2017
|2,86 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.07.2019) — див-д 2018
https://1prime.ru/Financial_market/20190620/830090260.html