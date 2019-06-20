МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг демонстрируют уверенную положительную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), за исключением "Норникеля", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.32 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) "Газпрома" дорожали на 1,44% — до 7,31 доллара, "Газпром нефти" — на 1,67%, до 31,93 доллара. Бумаги "Роснефти" росли в цене на 1,56% — до 6,43 доллара, "Лукойла" — на 1,6%, до 83,18 доллара, "Новатэка" — на 1,6%, до 203,4 доллара.

Расписки ВТБ дорожали на 1,65% — до 1,29 доллара, Сбербанка — на 2,01%, до 15,62 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", росли в стоимости на 0,63%, до 17,49 доллара.

Бумаги "Норникеля" дешевели на 3% — до 22,35 доллара. Расписки "Северстали" дорожали на 1,48% — до 17,1 доллара, НЛМК — на 1,86%, до 27,38 доллара.

Цена GDR "Магнита" росла на 0,73% — до 14,47 доллара, "Ленты" — на 0,94%, до 3,23 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 1,38% — до 3,02 доллара.