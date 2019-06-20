МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы демонстрируют положительную динамику в четверг вслед за рынками США и Азии, которые выросли на фоне заявлений главы ФРС США относительно перспектив монетарной политики, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 11.45 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,34%, до 7429,6 пункта, французский CAC 40 — на 0,72%, до 5558,43 пункта, немецкий DAX — на 0,93%, до 12421,02 пункта.

В центре внимания инвесторов находятся итоги заседания ФРС США, по итогам которого регулятор ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 2,25-2,5%. При этом глава регулятора Джером Пауэлл не исключил, что базовая ставка может быть понижена уже на следующем заседании совета управляющих регулятора в июле. При этом еще в марте регулятор не прогнозировал изменения ставки в текущем году. Данное заявление прозвучало через день после того, как глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги сказал о возможном дальнейшем смягчении монетарной политики в еврозоне.

"Как мы видим, инфляция неожиданно замедляется в этом году, на этом фоне ФРС и ЕЦБ могут оказать поддержку, снижая ставки или, по крайней мере, сигнализируя о возможном снижении. Инвесторам при этом нравится, когда заявление оказывается чуть более мягким, чем они ожидали", — приводит агентство Рейтер мнение европейского экономиста в Беренберге Флориана Хенсе (Florian Hense).

Теперь европейские трейдеры ждут итогов заседания Банка Англии, которые будут озвучены позднее в четверг. По прогнозам аналитиков, регулятор сохранит базовую ставку на уровне 0,75%, на котором она находится с августа 2018 года.