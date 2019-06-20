МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Акции "Яндекса" обновили исторический максимум после комментариев президента РФ Владимира Путина о защите рунета, а также поддержке компании государством, следует из динамики торгов на Московской бирже.

К 15.34 мск акции "Яндекса" росли на 2,19%, до 2524,4 рубля, при этом индекс Мосбиржи увеличивался на 1,04%.

При этом несколькими минутами ранее акции "Яндекса" поднялись до нового исторического максимума — 2531,6 рубля (предыдущий — 2519 рублей — был в марте 2018 года).

Президент РФ Владимир Путин в четверг в ходе прямой линии заявил, что закон о защите рунета призван обеспечить надежное функционирование в России интернета и его суверенитет, и речь не идет об ограничениях в интернете.

Ещё ранее в ходе прямой линии президент РФ заявил, что "Яндекс" успешно конкурирует на российском рынке с компанией Google не без поддержки государства.