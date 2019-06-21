МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 21 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 0,9% 0,8% (факт)
2:30 JPY Япония — Общенациональный индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,1% 0 % (факт)
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 50,6 50,7
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июнь) 51,5 51,5
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 44,3 44,5
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (июнь) 55,4 55,4
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 47,7 48
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июнь) 51,8 51,8
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (июнь) 52,9 52,9
15:30 GBP Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро

 

 

 

 
15:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (апрель) 1,7% 0,3%
15:30 CAD Канада — Объём розничных продаж (м/м) (апрель) 1,1% 0,2%
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 50,5 50,4
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit 50,9

 

 
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июнь) 50,9 51
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья 5,19 млн долл 5,29 млн долл
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (май) -0,4% 1,2%
19:00 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/

 

 

 

 
19:00 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)

 

 

 

 
20:00 USD США — Число буровых установок от Baker Hughes 788

 

 
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 969

 

 
22:00 USD США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)

 

 

 

 
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -44,8 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 351,7 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 184,2 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 54,9 тыс

 

 
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -63,2 тыс

 

 
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -45,2 тыс

 

 
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 33,2 тыс

 

 
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -86,8 тыс

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB ГМК Норильский никель — закрытие реестра для див-дов (ВОСА — 10.06.2019) 224,2 (1П2017) + 607,98 (фин) — див-д 2017 776,02 (1П2018) + 792,52 (фин) — див-д 2018

 

 

 RUB Татнефть — ГОСА (реестр закрыт 27.05.2019) 27,78 (9м2017) + 12,16 (фин) (ао, ап) — див-д 2017 30,27 (1П2018) + 22,26 (9м2018) + 32,38 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 05.07.2019) (ао, ап) — див-д 2018

 

 

 RUB Русснефть — ГОСА (реестр закрыт 27.05.2019) 0 (ао), $0,40803 (ап) — див-д 2017 0 (ао), $0,40803 (ап) (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 11.07.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB Квадра — ГОСА (реестр закрыт 26.05.2019) 0 — див-д 2017 0 — див-д 2018

 

 

 RUB МГТС — ГОСА (реестр закрыт 28.05.2019) 231 (ао, ап) — див-д 2017 232 (ао, ап) (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 11.07.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB РусГидро — СД (утверждение изменений в решение о допэмиссии)

 

 

 

 