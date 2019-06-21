События в сфере макроэкономики и бизнеса 21 июня
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 21 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|0,9%
|0,8% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,1%
|0 % (факт)
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|50,6
|50,7
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июнь)
|51,5
|51,5
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|44,3
|44,5
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (июнь)
|55,4
|55,4
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|47,7
|48
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июнь)
|51,8
|51,8
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (июнь)
|52,9
|52,9
|15:30
|GBP
|Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро
|
|
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (апрель)
|1,7%
|0,3%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём розничных продаж (м/м) (апрель)
|1,1%
|0,2%
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|50,5
|50,4
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit
|50,9
|
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июнь)
|50,9
|51
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья
|5,19 млн долл
|5,29 млн долл
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (май)
|-0,4%
|1,2%
|19:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/
|
|
|19:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|
|
|20:00
|USD
|США — Число буровых установок от Baker Hughes
|788
|
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|969
|
|22:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)
|
|
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-44,8 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|351,7 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|184,2 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|54,9 тыс
|
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-63,2 тыс
|
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-45,2 тыс
|
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|33,2 тыс
|
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-86,8 тыс
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|ГМК Норильский никель — закрытие реестра для див-дов (ВОСА — 10.06.2019)
|224,2 (1П2017) + 607,98 (фин) — див-д 2017
|776,02 (1П2018) + 792,52 (фин) — див-д 2018
|
|RUB
|Татнефть — ГОСА (реестр закрыт 27.05.2019)
|27,78 (9м2017) + 12,16 (фин) (ао, ап) — див-д 2017
|30,27 (1П2018) + 22,26 (9м2018) + 32,38 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 05.07.2019) (ао, ап) — див-д 2018
|
|RUB
|Русснефть — ГОСА (реестр закрыт 27.05.2019)
|0 (ао), $0,40803 (ап) — див-д 2017
|0 (ао), $0,40803 (ап) (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 11.07.2019) — див-д 2018
|
|RUB
|Квадра — ГОСА (реестр закрыт 26.05.2019)
|0 — див-д 2017
|0 — див-д 2018
|
|RUB
|МГТС — ГОСА (реестр закрыт 28.05.2019)
|231 (ао, ап) — див-д 2017
|232 (ао, ап) (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 11.07.2019) — див-д 2018
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|RUB
|РусГидро — СД (утверждение изменений в решение о допэмиссии)
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https://1prime.ru/Financial_market/20190621/830094376.html