МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу преимущественно снижением индексов на фоне не оправдавших прогнозов статданных из Японии и в ожидании саммита G20, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,5% — до 3001,98 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,34%, до 1577,44 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 0,27%, до 28473,31 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,95%, до 21258,64 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,27%, до 2125,62 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,55%, до 6650,8 пункта.

Участники торгов обратили внимание на данные исследовательской организаций Markit Economics о том, что индекс деловой активности в промышленности Японии в июне, по предварительной оценке, снизился до 49,5 пункта с 49,8 пункта месяцем ранее. Аналитики ждали роста показателя до 50 пунктов.

Теперь инвесторы ждут прояснения в торговых отношениях США и Китая. Президент США Дональд Трамп на текущей неделе сообщил, что проведет переговоры 28-29 июня с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20. До этого он заявил, что готов ввести дополнительные пошлины на китайский импорт, если в Осаке ими не будет достигнут прогресс.

"Нет сомнений в том, что итоги заседания ФРС на текущей неделе стали положительным фактором для фондовых рынков, в том числе в Азии. Тем не менее, одни только заявления ФРС не могут стабильно поддерживать азиатские рынки, пока не будет выработано какое-либо решение по торговой войне США и Китая на саммите G20, поскольку регион особенно чувствителен к этому конфликту", — цитирует агентство Рейтер мнение старшего экономиста по развивающимся рынкам SMBC Nikko Securities Коты Хираямы (Kota Hirayama).

В четверг на биржах АТР был отмечен рост на фоне заявлений ФРС о готовности понизить базовую ставку в случае необходимости. Глава регулятора Джером Пауэлл не исключил, что базовая ставка может быть понижена уже на заседании в июле.