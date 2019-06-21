МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Курс евро в пятницу растет к доллару на фоне сильной статистики из еврозоны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.12 мск курс евро к доллару рос до 1,1301 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1291 доллара за евро. Курс доллара к иене повышался до 107,5 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,29 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,04%, до 96,67 пункта.

Исследовательская организация Markit Economics сообщила, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в июне вырос до максимума за семь месяцев в 52,1 пункта с 51,8 пункта в мае. Аналитики прогнозировали, что показатель сохранится на уровне майской отметки.

В то же время на настроения инвесторов продолжают влиять заявления глав ЕЦБ и ФРС о возможном смягчении монетарной политики в Европе и США. "Похоже, что центробанки соревнуются за смягчение монетарной политики, поэтому вопрос в том, какую валюту продавать", — прокомментировал агентству Рейтер старший валютный стратег IG Securities Юничи Исикава (Junichi Ishikawa). Смягчение монетарной политики традиционно оказывает давление на курс национальной валюты.