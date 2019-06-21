МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы снижаются в пятницу — на американских рынках намечается коррекция после уверенного роста, инвесторов также беспокоит геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, следует из данных бирж.

По состоянию на 15.27 мск фьючерс на индекс DJIA снижался на 0,15%, до 26733 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,42%, до 7740,25 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,22%, до 2953,5 пункта.

Динамика фьючерсов в пятницу частично обусловлена коррекционными настроениями: основные фондовые индексы США в четверг выросли, при этом индекс S&P 500 закрылся на рекордном уровне на фоне перспектив снижения базовой процентной ставки в стране в июле.

Дополнительным фактором, который способствует отказу инвесторов от рисковых активов, выступает геополитическая напряженность на Ближнем Востоке.

Корпус стражей исламской революции в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве. В Тегеране при этом настаивают, что беспилотник был сбит на территории Ирана.

Кроме того, трейдеры пытаются оценить перспективы торговых отношений между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что проведет переговоры 28-29 июня с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20. До этого он заявил, что готов ввести дополнительные пошлины на китайский импорт, если в Осаке не будет достигнут прогресс в переговорах.