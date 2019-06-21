События в сфере макроэкономики и бизнеса 24 июня
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 24 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|
|
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий
|95,3
|
|11:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации
|100,6
|
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO
|97,9
|
|предв.
|GBP
|Великобритания — Слушания отчета Банка Англии по инфляции
|
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|15:00
|RUB
|ЦБ РФ — Протокол заседания СД по вопросам денежно-кредитной политики
|
|
|
|RUB
|ФосАгро — ВОСА (реестр закрыт 30.05.2019, див-ды 1кв2019)
|24 (1кв2018) + 45 (1П2018) + 72 (9м2018) + 51 (фин) — див-д 2018
|72 (1кв2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.07.2019) — див-д 2019
|
|RUB
|Уралкалий — ГОСА (реестр закрыт 30.05.2019)
|0 — див-д 2017
|0 — див-д 2018
|
|RUB
|ВТБ — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 05.06.2019)
|0,00345349138975912 (ао) — див-д 2017
|0,00109867761463259 (ао) — див-д 2018
|
|RUB
|Башнефть — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 11.06.2019)
|148,31 (9м2017) + 158,95 (фин) (ао, ап) — див-д 2017
|158,95 (ао, ап) — див-д 2018
|
|RUB
|МРСК Сибири — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 13.06.2019)
|0,0037 (ао, ап) — див-д 2017
|0,00102 (ао, ап) — див-д 2018
|
|RUB
|Новошип /Новороссийское морское пароходство/ — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 13.06.2019)
|5,8 (9м2017) + 2,2 (фин) — див-д 2017
|3,9 (9м2018) + 2,5 (фин) — див-д 2018
|
|RUB
|АК АЛРОСА — Наблюдательный совет (положение о дивидендной политике в новой редакции)
|
|
https://1prime.ru/Financial_market/20190621/830096027.html