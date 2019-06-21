МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 24 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
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Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи

 

 

 

 
11:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий 95,3

 

 
11:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации 100,6

 

 
11:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO 97,9

 

 
предв. GBP Великобритания — Слушания отчета Банка Англии по инфляции

 

 

 

 

 

Российские события
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Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
15:00 RUB ЦБ РФ — Протокол заседания СД по вопросам денежно-кредитной политики

 

 

 

 

 

 

 RUB ФосАгро — ВОСА (реестр закрыт 30.05.2019, див-ды 1кв2019) 24 (1кв2018) + 45 (1П2018) + 72 (9м2018) + 51 (фин) — див-д 2018 72 (1кв2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.07.2019) — див-д 2019

 

 

 RUB Уралкалий — ГОСА (реестр закрыт 30.05.2019) 0 — див-д 2017 0 — див-д 2018

 

 

 RUB ВТБ — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 05.06.2019) 0,00345349138975912 (ао) — див-д 2017 0,00109867761463259 (ао) — див-д 2018

 

 

 RUB Башнефть — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 11.06.2019) 148,31 (9м2017) + 158,95 (фин) (ао, ап) — див-д 2017 158,95 (ао, ап) — див-д 2018

 

 

 RUB МРСК Сибири — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 13.06.2019) 0,0037 (ао, ап) — див-д 2017 0,00102 (ао, ап) — див-д 2018

 

 

 RUB Новошип /Новороссийское морское пароходство/ — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 13.06.2019) 5,8 (9м2017) + 2,2 (фин) — див-д 2017 3,9 (9м2018) + 2,5 (фин) — див-д 2018

 

 

 RUB АК АЛРОСА — Наблюдательный совет (положение о дивидендной политике в новой редакции)

 

 

 

 