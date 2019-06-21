МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются на открытии торгов в пятницу на фоне коррекции после уверенного роста днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.50 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,11%, до 26723,7 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,48%, до 8013,61 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,23%, до 2947 пунктов.

Снижение на рынках происходит на фоне коррекции после того, как основные фондовые индексы США в выросли в четверг, а индекс S&P 500 закрылся на рекордном уровне на фоне перспектив снижения базовой процентной ставки в стране в июле.

"Если посмотреть на скачок, который произошел за короткий период времени, особенно на этой неделе, я не удивлен, что рынки сегодня снижаются", — приводит мнение главного рыночного стратега National Securities в Нью-Йорке Арта Хогана (Art Hogan) агентство Рейтер.

Дополнительное давление на настроения инвесторов оказывает политическая напряженность на Ближнем Востоке.

Корпус стражей исламской революции в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве. В Тегеране при этом настаивают, что беспилотник был сбит на территории Ирана.