МОСКВА, 21 июн /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российский фондовый рынок в пятницу снизился вслед за западными рынками в рамках коррекции.

Рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию пятницы подешевел на 0,68%, до 2761,23 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,16%, до 1375,02 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. В лидерах снижения — акции "Башнефти" (минус 9% обыкновенные и минус 6,4% префы), торговавшиеся сегодня без дивидендов. Также подешевели бумаги "Распадской" (минус 4%), ФСК ЕЭС (минус 3%), Сбербанка (минус 2,5%). В авангарде роста же оказались бумаги "Полюса" (плюс 3%), "Аэрофлота" (плюс 1,2%), "Новатэка" (плюс 0,8%).

Перед выходными глобальные инвесторы решили зафиксировать прибыль от роста, происходившего на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики основными мировыми финансовыми регуляторами. Российский фондовый рынок в пятницу также снижался в рамках коррекции, отыгрывая ухудшение конъюнктуры мировых фондовых рынков из-за возросших политических рисков. Это произошло после того, как Иран сбил американский беспилотник, а президент США Дональд Трамп дал понять, что Штаты намерены дать военный ответ на это.

Давление на рынок в РФ также оказали сообщения Блумберга о том, что законодатели США предлагают ввести санкции на суверенный долг РФ. В то же время на этом фоне мировые цены на нефть вечером закрепляются выше 65 долларов за баррель сорта Brent, обновляя максимумы месяца.

Понедельник начнётся снижением рынка на фоне массового дивидендного гэпа, когда многие акции начнут торговаться без дивидендов — на более низких ценовых уровнях, говорит Андрей Люшин из Локо-банка. "Торги пройдут в диапазоне 2730-2780 по индексу Мосбиржи, влияние на дальнейшее развитие событий окажут результаты саммита G20", — добавил он.

В конце месяца стоит следить за новостями о санкциях, развитие этой темы может увести рынок ниже — в район 2710 пунктов по индексу Мосбиржи, добавляет Игорь Костырко из компании "Универ Сбережения". "В отсутствие развития этой темы рост может возобновиться на фоне высоких котировок нефти", — заключает он.