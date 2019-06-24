МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник преимущественно ростом индексов в ожидании саммита G20, где должна состояться встреча лидеров США и Китая для обсуждения торговых противоречий, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,21%, до 3008,15 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снизился на 0,09%, до 1576,09 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 0,14%, до 28513 пунктов, японский Nikkei 225 — на 0,13%, до 21285,99 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,03%, до 2126,33 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,22%, до 6665,4 пункта.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились провести встречу на полях саммита G20 в Осаке 28-29 июня для обсуждения торгового соглашения, которого стороны пытаются достичь уже почти год. При этом Трамп говорил о том, что готов ввести дополнительные пошлины на китайский импорт, если в Осаке не будет достигнуто прогресса в переговорах.

"Хотя Трамп может согласиться отложить введение дополнительных пошлин, мы сомневаемся, что перемирие окажется долгосрочным", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Capital Economics. Эксперты полагают, что США и Китаю будет сложно достичь такого соглашения, которое было бы приемлемым для обеих сторон. "Наш базовый сценарий все еще предполагает, что к началу следующего года США введут тарифы почти на весь импорт из Китая", — добавили аналитики.