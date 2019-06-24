МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы умеренно снижаются в понедельник на фоне данных макростатистики и корпоративных новостей, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 11.55 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,03%, до 7406,7 пункта, французский CAC 40 — на 0,09%, до 5523,17 пункта, немецкий DAX — на 0,4%, до 12291,53 пункта.

В центре внимания трейдеров оказались данные исследовательского института IFO, согласно которым индекс делового климата в Германии в июне опустился до 97,4 пункта с показателя мая в 97,9 пункта. Значение показателя, хотя и совпало с прогнозами, стало самым низким с ноября 2014 года.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на корпоративные новости. Так, немецкий автомобильный концерн Daimler прогнозирует, что прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) по итогам текущего года будет на уровне предыдущего, хотя ранее компания прогнозировала небольшой рост показателя. В 2018 году показатель EBIT составил 11,1 миллиарда евро, что на 2,4% ниже показателя предыдущего года. Акции компании дешевеют на 4,6%.

"Снижение Daimler прогноза прибыли говорит о том, что компания собирается заработать столько же денег, сколько и в прошлом году", — приводит агентство Рейтер слова рыночного аналитика CMC Markets Дэвида Мэддена (David Madden).