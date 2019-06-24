МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Курс доллара днём в понедельник усиливает негативную динамику по отношению к евро по сравнению с утром, находясь в минусе в целом к большинству основных мировых валют четвертую торговую сессию подряд на фоне ожиданий скорого смягчения кредитно-денежной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.07 мск курс евро к доллару рос до 1,1393 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1366 доллара за евро, курс доллара к иене повышался до 107,36 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,30 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,19%, до 96,04 пункта.

Индекс доллара находится под давлением с середины прошлой недели, когда глава ФРС Джером Пауэлл не исключил, что базовая ставка может быть понижена уже на заседании в июле. Смягчение монетарной политики оказывает давление на курс национальной валюты.

Курс евро в свою очередь отрицательно не отреагировал на макростатистику. Исследовательский институт IFO сообщил ранее в понедельник, что индекс делового климата в Германии опустился до 97,4 пункта с показателя мая в 97,9 пункта. Значение показателя стало самым низким с ноября 2014 года, но совпало с прогнозами. Экономист компании KfW Клаус Боргер (Klaus Borger) сказал изданию Wall Street Journal, что в июньском снижении индекса IFO нет ничего удивительного, поскольку "список мировых рисков за последний месяц стал еще длиннее".