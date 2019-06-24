МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Курс российской валюты днем в понедельник продолжает рост против доллара и стабилизировался по отношению к евро на фоне укрепления европейской валюты на форексе в район 1,14 доллара.

Отсутствие сильных сигналов удерживает курсы от сильных движений, отмечают аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.05 мск снижается на 8 копеек, до 62,95 рубля, курс евро повышается на 2 копейки, до 71,67 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Рубль пытается расти к доллару и слабо колеблется по отношению к евро. Европейская валюта укрепляется в район 1,14 доллара на форексе. Индекс доллара находится под давлением несколько последних дней, с тех пор как глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл не исключил, что базовая ставка может быть понижена уже на заседании в июле. Смягчение монетарной политики оказывает давление на курс национальной валюты.

Рубль поддерживается главным образом нефтью, котировки которой удерживаются неподалеку от максимумов июня — выше 64 долларов за баррель. Инвесторы ожидают введения новых санкций США в отношении Ирана.

Позднее в понедельник Вашингтон планирует объявить о введении нового пакета санкций в отношении Тегерана после того, как тот сбил американский беспилотник. О новых "существенных санкциях" в субботу заявил президент США Дональд Трамп. Он не уточнил, какие именно меры будут приняты, но заявил, что это направлено на то, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия.

В итоге доллар днем снижается против рубля на 0,2%, евро мало менялся. Рублевая цена нефти колеблется чуть выше 4 тысяч за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Уверенности отечественных участников торгов способствует дорогая нефть и сохраняющийся интерес нерезидентов к высокодоходным российским активам, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"Впрочем, покупки этих активов чаще проводятся через прямые операции, а вот динамика фондов остаётся негативной. Согласно информации EPFR, на неделе, завершившейся 19 июня, чистый отток средств из фондов, инвестирующих в активы РФ, составил 60 миллионов долларов по сравнению с 160 миллионами неделей ранее. С другой стороны, сложно не замечать тот факт, что отток капитала постепенно слабеет", — добавил он.

Между тем, реалии российского финансового рынка таковы, что практически любая санкционная новость вызывает краткосрочную панику в валютном и долговом сегментах, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка. Но на более длительную перспективу такие эпизоды зачастую становятся отличным моментом для открытия длинных позиций по рублю – особенно актуально для ситуаций, когда детали сообщений СМИ оказываются малосодержательными по сути, добавляет он.

"Заметим, что после заседаний на текущей неделе в Вашингтоне сенаторы США будут отсутствовать на местах одну неделю, палата представителей – две недели. Подобный график обещает сравнительно более спокойный новостной фон для российского рынка, как минимум, до следующей недели", — заключает Кошелев.