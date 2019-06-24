МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Золото в понедельник торгуется у шестилетних максимумов на фоне ожиданий возможного смягчения монетарной политики США и еврозоны, а также политических противоречий между США и Ираном, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.03 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 9,35 доллара, или на 0,67%, до 1409,45 доллара за тройскую унцию. Цена июльского фьючерса на серебро поднималась на 0,31%, до 15,338 доллара за унцию.

Участники торгов продолжают оценивать перспективы возможного смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ и ФРС после заявлений глав регуляторов. Глава американского регулятора Джером Пауэлл не исключил, что базовая ставка ФРС может быть понижена уже на следующем заседании в июле. Глава ЕЦБ Марио Драги, в свою очередь, заявил о возможном дальнейшем смягчении монетарной политики в еврозоне.

Смягчение денежно-кредитной политики отрицательно воздействует на курсы соответствующих валют, что, в свою очередь, позитивно сказывается на котировках золота.

"Слабость доллара США, общая техническая картина по золоту и интерес самих инвесторов стали самоподдерживающими факторами, особенно после огромных поступлений в биржевые фонды золота", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Commerzbank Ойгена Вайнберга (Eugen Weinberg).

При этом он добавил, что напряженность в отношениях США и Ирана также оказывает поддержку золоту. Инвесторы ожидают информацию о введении Штатами нового пакета санкций в отношении Ирана после того, как тот сбил американский беспилотник. Так, в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник Вашингтон введет новые существенные санкции в отношении Ирана, которые призваны не допустить обладания им ядерным оружием.