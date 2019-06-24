МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Курс российской валюты вечером рос против доллара и в меньшей степени к евро на фоне укрепления европейской валюты на форексе в район 1,14 доллара.

Сохранение аппетита к риску и налоговый период июня помогли рублю обновить многомесячный максимум против доллара.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.17 мск снижался на 36 копеек до 62,67 рубля, курс евро повышался на 30 копеек до 71,35 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в понедельник доллар опускался до 62,575 рубля – минимума с августа прошлого года.

РУБЛЬ – ОПЯТЬ РОСТ

Рубль в понедельник вечером уверенно рос к доллару и в меньшей степени к евро. Европейская валюта укрепляется в район 1,14 доллара на форексе. Индекс доллара находится под давлением с середины прошлой недели, когда глава ФРС Джером Пауэлл не исключил, что базовая ставка может быть понижена уже на заседании в июле. Смягчение монетарной политики оказывает давление на курс национальной валюты.

Влияние на курс доллара также оказывает обострение ситуации на Ближнем Востоке. Трейдеры ожидают информацию о введении Штатами нового пакета санкций в отношении Ирана после того, как тот сбил американский беспилотник.

Рынок нефти после дневных попыток удержаться неподалеку от максимумов июня — выше 64 долларов за баррель, к вечеру сполз ниже этого уровня.

Инвесторы опасаются за рост нефтяного спроса на фоне ожиданий развития ситуации вокруг торговых переговоров между США и КНР.

В то же время, пик налогового периода, приходящийся на текущую неделю, оказывает поддержку российской валюте.

В итоге доллар и евро вечером снижались против рубля на 0,5-0,6%. Рублевая цена нефти колебалась около отметки 4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В ближайшие дни динамику мировых валют будут определять ожидания саммита G20, который состоится в Японии 28-29 июня, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер". В первую очередь с ним связывают надежды на возобновление диалога между США и Китаем по внешнеторговым проблемам, отметил он.

"Если до этого мероприятия не поступит очевидных сигналов, свидетельствующих о срыве или безрезультатности вероятной встречи лидеров США и Китая, скорее всего, глобальные рисковые активы сохранят позитивную динамику, что будет способствовать умеренному укреплению рубля. Главным же фактором относительной силы российской валюты остается высокий спрос на ОФЗ. При стабильной ситуации на мировых рынках и отсутствии признаков продвижения новой санкционной инициативы пара USD/RUB в ближайшие дни останется в диапазоне 62,8-63,2, пара EUR/RUB — в границах 71,4-71,9", – оценил он.

Важным фактором поддержки рубля сегодня выступают дивидендные выплаты, которые состоятся на этой неделе, считает Андрей Люшин из Локо Банка.

"Таким образом, складывается фон для сохранения позиций рубля в течение недели. Завтра валютные торги пройдут в диапазоне 62-63 рубля за доллар и 71-72 за евро", — оценил он.