МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 25 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике

 

 

 

 
10:05 AUD Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Мишель Баллок

 

 

 

 
предв. USD США — Заседание ОПЕК

 

 

 

 
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (апрель) 1,4% 0,2%
15:45 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)

 

 

 

 
16:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (апрель) 2,7% 2,5%
17:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (июнь) 134,1 132
17:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (май) -6,9% 2,2%
17:00 USD США — Продажи нового жилья (май) 673 тыс 686 тыс
19:00 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)

 

 

 

 
20:00 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла

 

 

 

 
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -0,812 млн барр

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Аэрофлот — ГОСА (реестр закрыт 31.05.2019) 12,8053 — див-д 2017 2,6877 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 05.07.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB МОЭСК — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 14.06.2019) 0,03163 — див-д 2017 0,059 — див-д 2018

 

 

 RUB МРСК Северо-Запада — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 14.06.2019) 0 — див-д 2017 0,003985 — див-д 2018

 

 

 RUB МРСК Центра и Приволжья — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 14.06.2019) 0,040247 — див-д 2017 0,040746 — див-д 2018

 

 

 RUB НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 14.06.2019) 0 — див-д 2017 0,519216 (1П2018) + 0,2648 (9м2018) + 0,5 (фин) — див-д 2018

 

 

 RUB Юнипро — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 14.06.2019) 0,0173489836955 (1кв2017) + 0,1110252759795 (9м2017) + 0,1110252759795 (фин) — див-д 2017 0,1110252759795 (9м2018) + 0,111025275979 (фин) — див-д 2018