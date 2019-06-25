МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись во вторник снижением индексов на фоне неопределенности перед саммитом G20, где должна состояться встреча лидеров США и Китая для обсуждения торговых отношений, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,87%, до 2982,07 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,99%, до 1560,46 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 1,15%, до 28185,98 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,43%, до 21193,81 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,22%, до 2121,64 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,11%, до 6658 пунктов.

Ключевым событием для мировых рынков на текущей неделе станет встреча лидеров США и Китая Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях саммита G20, который пройдет в Осаке 28-29 июня. С приближением переговоров все большее число аналитиков не ждут достижения долгосрочного торгового соглашения по итогам предстоящих переговоров.

Дополнительное давление на китайский фондовый рынок оказала коррекция — индекс Shanghai Composite снизился впервые после шести сессий роста подряд. За прошлую неделю показатель вырос более чем на 4%.

В Японии негативным фактором стал курс иены, который растет к доллару до 106,98 иены за доллар со 107,28 иены днем ранее, что является негативным фактором для экспортеров страны. "Ожидается, что курс иены пока останется высоким, поскольку доллар сдает позиции из-за ожиданий снижения ставки в США", — сказал брокер Iwai Cosmo Securities Тосикадзу Хориучи (Toshikazu Horiuchi), мнение которого приводит агентство Франс Пресс.

Эксперт отметил также, что настроение инвесторов в Японии оказалось под давлением после сообщений о том, что президент США Дональд Трамп раздумывает о выходе из Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с Японией, подписанного в 1960 году. "Эта новость появилась во время перерыва и дала новый импульс к распродажам", — сказал Хориучи.