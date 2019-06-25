МОСКВА, 25 июн — Dow Jones. Европейские фондовые рынки снижаются во вторник вслед за азиатскими биржами, тогда как акти­вы-убежища повышаются. Инвесторы проявляют осторожность после того, как накануне ралли на мировых рынках взяло паузу.

Stoxx Europe 600 утром потерял 0,1%. Снижение возглавили автомобильный и банковский секторы.

Японский Nikkei опустился на 0,4%, гонконгский Hang Seng упал на 1,15%, а китайский Shanghai Composite потерял 0,9%.

Более надежные активы повышаются. Так, растут цены на американские гособлигации и золото.

Доходность 10-летних казначейских бондов США опустилась до 2,010% с уровня 2,021%, зафиксированного в понедельник. Золото подорожало на 1,1% до 1435,05 доллара за унцию.

Фьючерсы на американские индексы сегодня также опускаются после спокойной сессии накануне. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average и S&P 500 снизились на 0,2%.

"После оглушительного рокота прошлой недели вчера на рынки вернулось спокойствие, – пояснил Джим Рид, аналитик Deutsche Bank. – Затишье новостного потока, общая усталость и выжидательный подход перед саммитом G20, похоже, сыграли свою роль".

Фондовые рынки повышались на прошлой неделе, когда инвесторы позитивно отреагировали на сигналы мировых центробанков о возможной поддержке для экономики в случае ее дальнейшего замедления. На этой же неделе инвесторы преимущественно воздерживаются от крупных ставок, поскольку внимание переключилось на саммит Большой двадцатки, который в пятницу начнется в Японии.

Инвесторы рассматривают запланированную встречу Дональда Трампа и Си Цзиньпина как ключевой этап в торговом споре между США и Китаем. Торговый конфликт негативно повлиял на рынки в этом году и может стать дополнительным фактором давления на мировую экономику, которая и без того демонстрирует признаки охлаждения после длительного периода экспансии.

"Осторожность по-прежнему оправдана, поскольку планка для заключения торгового перемирия между США и Китаем на саммите G20, очевидно, установлена очень высоко, – считает Кеннет Бру, старший аналитик at Societe Generale. – Конечно, существует риск завершения этих переговоров провалом, и если США решат повысить пошлины (на китайские товары) стоимостью 300 млрд долларов до 25%, весь прирост прошлой недели будет утерян".

Цены на биткоин сегодня выросли на 4,4%, продлив ралли, продолжающееся уже несколько недель. Биткоин получил очередной стимул от недавно объявленных планов создания новой криптовалюты в Facebook<FB>. Недавно цена на биткоин впервые более чем за год поднялась выше 11 000 долларов, а на момент написания статьи составила 11 331 доллар.

Индекс доллара WSJ торговался нейтрально.

Акции Capgemini и ее конкурента Altran Technologies возглавили повышение в Европе после того, как две французские компании договорились об объединении. Бумаги Capgemini подорожали на 7,1%, а акции Altran взлетели на 21%.

Нефть марки Brent подешевела на 0,5%, до 63,86 доллара, а цены на марку West Texas Intermediate понизились на 0,3%, до 57,76 доллара.

— АвторWill Horner; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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