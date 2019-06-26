МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно негативную динамику в среду вслед за распродажами на американских фондовых рынках днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,23% — до 2975,09 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на 0,04%, до 1543,94 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 0,05%, до 28198,68 пункта, японский Nikkei 225 — снижался на 0,65%, до 21055,11 пункта, южнокорейский KOSPI — опускался на 0,04%, до 2120,82 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,07% — до 6653 пунктов.

Азиатские инвесторы обратили внимание на то, что основные фондовые индексы США завершили вторник в минусе на фоне заявлений главы Федрезерва Джерома Пауэлла. По его словам, риски для экономики США выросли, ФРС очень внимательно следит за ними и готова применить необходимые инструменты, чтобы предотвратить негативные последствия. При этом он считает, что монетарная политика не должна чрезмерно реагировать на какие-либо отдельные данные или краткосрочные колебания настроений.

На этом фоне ожидания снижения базовой ставки ФРС в июле на 50 базисных пунктов уменьшились — сейчас опрос CME Group оценивает такую вероятность в 33%, хотя до этого она составляла 38%.

Главный стратег Okasan Online Securities Йосихиро Ито (Yoshihiro Ito) сказал агентству Франс Пресс, что неопределенность за пределами Японии, снижение на американских рынках и рост курса иены сдерживают инвесторов от покупок акций. Во вторник японская валюта укрепилась до 106,79 иены со 107,28 иены за доллар днем ранее.