МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Рубль сдает позиции к доллару и евро, растеряв факторы поддержки, отмечают опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.50 мск растёт на 38 копеек, до 63,21 рубля, курс евро — на 40 копеек, до 71,83 рубля, следует из данных Московской биржи.

Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent дорожает при этом на 1%, до 64,92 доллара за баррель.

РУБЛЬ СДАЕТ ПОЗИЦИИ

После невнятной динамики на старте торгов среды курс рубля перешел к снижению к основным инвалютам, при этом стоимость нефти продолжила уверенно расти.

"Основные налоговые выплаты прошли, остается только выплата налога на прибыль 28 июня, поэтому рубль фактически лишился поддержки этого фактора. Российская валюта слабеет в среду утром, торгуясь выше 63 рублей за доллар вопреки дорожающей более чем на 1,2% нефти", — комментирует аналитик банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин.

"Курс рубля к доллару США растет в последние дни от поддержки на уровне 62,5. Динамика курса рубля к евро в краткосрочном периоде традиционно аналогична динамике курса рубля к американской валюте. Курс евро/рубль растет от поддержки 71 рубль за единицу евровалюты", — отмечает аналитик управления операций на российском фондовом рынке компании "Фридом Финанс" Александр Осин.

Рублю расти тяжело, по крайней мере, по трем причинам – технические факторы (рубль практически с начала июня дорожает без значимой коррекции), ослабление в последние дни спроса на сравнительно высокодоходные инвестиции (на рынках акций и корпоративных бондов) и настороженная реакция российских властей на укрепление курса рубля, считает он.

"Решение ЦБ РФ повысить ставки резервирования для валютных вкладов приведет к снижению долларовых ставок. Для рынка снижение валютных ставок к рублевым – это признак охлаждения на российском финансовом сегменте и параллельный рост активности и снижение рисков – на американском и европейском", — поясняет эксперт.

ПРОГНОЗЫ

Тем не менее, с учетом цен на нефть и рассчитывая на изменение динамики внешних финансовых рынков на более благоприятную Осин все же ожидает некоторого повышения курса рубля на сегодняшних торгах в дальнейшем.

Рубль сохраняет относительную стабильность в диапазоне 62-63 в паре с долларом и 71-72 в паре с евро, отмечают аналитики Нордеа-банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов.

Но сохранение курса рубля на текущих уровнях в среднесрочной перспективе требует крайне позитивных условий и высокого спроса нерезидентов на российские активы, считает Кадулин.

По его оценкам, в следующие полгода профицит текущего счета платёжного баланса при цене нефти 64 доллара за баррель и курсе 63 рубля за доллар превысит объем покупок валюты ЦБ РФ в рамках бюджетного правила только на 3-3,5 миллиарда долларов. "Поэтому рубль может остаться таким крепким только при низком оттоке капитала частного сектора и притоке нерезидентских средств", — резюмирует он.