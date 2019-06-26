ЦЮРИХ, 26 июн — Dow Jones. Торги швейцарскими "голубыми фишками" вскоре могут быть запрещены в Лондоне и других крупных финансовых центрах: политический спор Швейцарии с ЕС угрожает затронуть финансовые рынки.

Швейцария и ЕС спорят из-за реорганизации сложных взаимосвязей, которые определяли их отношения десятилетиями. Швейцария не входит в ЕС, но имеет обширные финансовые, миграционные и торговые связи с этим блоком.

Если стороны не договорятся до дедлайна, объявленного ЕС и наступающего в воскресенье, торговля швейцарскими акциями на европейских фондовых площадках может быть ограничена. В связи с этим некоторые инвесторы могут лишиться возможности торговать швейцарскими "голубыми фишками", включая бумаги Nestlе SA и Novartis AG.

У двух сторон есть еще несколько дней, чтобы заключить соглашение и избежать потери доступа к рынку. Кроме того, ЕС может еще раз перенести крайний срок, как он это сделал в конце 2018 года. Тем не менее обе стороны, похоже, намерены твердо стоять на своем, что уменьшает надежды на заключение сделки в последний момент.

Если достигнуть соглашения не удастся, инвесторам грозит крупное потрясение. На долю швейцарских компаний приходится одна пятая от общей рыночной капитализации ключевого индекса акций Stoxx 50. Около 70% сделок с акциями 30 крупнейших швейцарских компаний заключается на биржах Швейцарии, преимущественно на бирже SIX в Цюрихе. Еще 30% приходится на Европу (в основном Лондон).

С приближением дедлайна, объявленного Брюсселем, биржевые операторы LSE, Aquis Exchange, Cboe Global Markets и UBS заявили, что могут быть вынуждены снять швейцарские акции с торгов на британских площадках уже на следующей неделе. Cboe предупредила, что, если соглашение не будет достигнуто в воскресенье, она не сможет осуществлять торговлю ценными бумагами с листингом на швейцарских биржах и со швейцарским официальным адресом эмитента начиная со следующего торгового дня.

Nestlе и Novartis указали в своих заявлениях, что это решение ЕС вряд ли серьезно повлияет на их бумаги. "Novartis ожидает, что объемы торгов, вероятно, перераспределятся с торговых площадок ЕС на биржу SIX" или, возможно, на другие торговые площадки, такие как Нью-Йоркская фондовая биржа, добавила компания.

Оливье Карре, партнер в PwC Luxembourg, занимающейся консалтингом по вопросам регулирования, считает, что его клиенты, включая дилеров и управляющих активами, теперь должны будут учитывать возможные затраты на перенос торгов, если Швейцария пойдет на ответные меры.

"Объемы торгов на швейцарской бирже, по крайней мере в кратко- и среднесрочной перспективе, резко вырастут", — указывает Карре.

Особые опасения вызывает положение инвесторов, осуществляющих крупные сделки, которые обычно распределяются по многим рынкам, добавляет он.

Эта проблема вряд ли существенно повлияет на экономику Швейцарии и ЕС, полагают аналитики. Тем не менее, если это положит начало дальнейшему ухудшению отношений в таких сферах, как иммиграция и торговля, возможны более крупные экономические и финансовые потери, особенно для Швейцарии, которая сильно зависит от ЕС как экспортного рынка.

Нил Дуэйн, аналитик-стратег Allianz Global Investors, заявил, что эти шаги вновь свидетельствуют о том, что Брюссель выступает в роли "экономического притеснителя".

"Действия ЕС все больше и больше направлены против рынка, что в итоге может привести к более высоким инвестиционным, торговым и, возможно, операционным издержкам", — отметил он, добавив, что в результате инвестиционная привлекательность региона может снизиться.

— Авторы Brian Blackstone, brian.blackstone@wsj.com, Avantika Chilkoti, Avantika.Chilkoti@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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