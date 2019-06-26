МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет на фоне внешнего позитива, главным образом от рынка нефти, в лидерах роста — акции "Магнита" после новости о перестановках в руководстве компании.

Индекс Мосбиржи к 14.49 мск растёт на 0,51%, до 2768,06 пункта, индекс РТС — на 0,14%, до 1382,79 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" увеличивается при этом на 25 копеек, до 63,09 рубля, курс евро — на 27 копеек, до 71,70 рубля, следует из данных Московской биржи.

Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent растет более чем на 1%, до 65 долларов за баррель.

"Российский рынок показывает позитивную динамику на фоне дорожающей нефти после выхода данных API о снижении запасов нефти в США за прошлую неделю на 7,5 миллиона баррелей, до 474,5 миллиона, против ожидаемого сокращения на 2,5 миллиона баррелей", — комментирует аналитик ITI Capital Ирина Фомкина.

Российский рынок торгуется умеренно позитивно, в основном повторяя динамику европейских фондовых площадок, добавляет старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова.

ЛИДЕРЫ РОСТА И АУТСАЙДЕРЫ

В лидерах роста — малоликвидные акции "Аптечной сети 36,6", которые поднимаются более чем на 7%.

Акции "Магнита" растут на 3,6%, до 3824,5 рубля, после официального сообщения о том, что гендиректор компании Ольга Наумова покидает свой пост и её заменит президент компании Ян Дюннинг.

"На торгах лидирует "Магнит" вслед за новостями об изменениях в руководящем составе. Теперь Ян Дюннинг, президент "Магнита", также возьмет на себя роль генерального директора "Магнита" вместо Ольги Наумовой, которая приняла решение покинуть компанию. В 16.00 состоится конференц-колл, в рамках которого компания прокомментирует данную новость", — отмечает Фомкина.

"Отставка госпожи Наумовой — это только повод для активизации движений в бумагах "Магнита"… "Магнит" под руководством Ольги Наумовой вышел на растущую траекторию продаж и стабилизировал показатели рентабельности", — в свою очередь, считает аналитик управления операций на российском фондовом рынке компании "Фридом Финанс" Александр Осин.

Акции ФСК ЕЭС растут на 1,03% на фоне новостей с годового собрания акционеров.

Также среди лидеров роста – обыкновенные акции "Россетей" (2,93%), акции "Русгидро" (2,07%), "Русала" (1,69%), депозитарные расписки Х5 (1,65%), акции ЛСР (1,55%), а также акции "Мосэнерго" (1,19%), префы "Транснефти" (1,19%), депозитарные расписки "Русагро" (1,18%) и бумаги Сбербанка (префы растут на 1,04%, обыкновенные акции – на 1,15%).

Среди лидеров снижения – акции "Интер РАО" (-2,12%), префы "Ленэнерго" (-1,52%), акции Polymetal (-1,05%) и, ОВК (-0,64%).

ПРОГНОЗЫ

Краткосрочная цель по индексу Мосбиржи — 2790 пунктов, ближайшая поддержка на отметке 2760 пунктов, прогнозирует Осин.

Кирсанова ожидает, что до саммита G20 инвесторы будут пребывать скорее в приподнятом настроении, ожидая какой-то ясности относительно будущего торговых войн, а также благодаря обещаниям американского банковского регулятора пойти на понижение ключевой ставки в случае дальнейшего ослабления экономики США.

По оценкам Фомкиной, индексы продемонстрируют боковой тренд. При этом она полагает, что индекс Мосбиржи может протестировать отметку 2800 пунктов, а индекс РТС — 1400 пунктов.