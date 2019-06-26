События в сфере макроэкономики и бизнеса 27 июня
МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 27 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (май)
|0,4%
|1,2%
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|0,8%
|0,8%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июнь)
|0,9%
|0,8%
|12:45
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|1,88%
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|15:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|0,2%
|0,1%
|15:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (1кв2019)
|3,1%
|3,1%
|15:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (1кв2019)
|0,5%
|0,8%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|216 тыс
|220 тыс
|17:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (май)
|-1,5%
|1%
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 21.06)
|504,5 млрд долл (на 14.06)
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|RUB
|ГАЗ — ГОСА (реестр закрыт 02.06.2019)
|0 (ао), 4,39 (ап) — див-д 2017
|0 (ао), 3,92 (ап) (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 15.07.2019) — див-д 2018
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|RUB
|Лензолото — ГОСА (реестр закрыт 04.06.2019)
|0 (ао), 8,71 (ап) — див-д 2017
|0 (ао), 110 (ап) (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 08.07.2019) — див-д 2018
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|RUB
|МТС — ГОСА (реестр закрыт 03.06.2019)
|10,4 (1П2017) + 23,4 (фин) — див-д 2017
|2,6 (1П2018) + 19,98 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.07.2019) — див-д 2018
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|RUB
|ОАК /Объединенная авиастроительная корпорация/ — ГОСА (реестр закрыт 03.06.2019)
|0 — див-д 2017
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|RUB
|Россети — ГОСА (реестр закрыт 03.06.2019)
|0 (ао, ап) — див-д 2017
|0,011965 (ао), 0,04287 (ап) (1кв2018) + 0,02443 (ао), 0,07997 (ап) (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 08.07.2019) — див-д 2018
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|RUB
|Яндекс — ГОСА (реестр закрыт 30.05.2019, о составе СД, бухотчетность)
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|RUB
|Энел Россия — закрытие реестра для ВОСА (22.06.2019, утверждения продажи Рефтинской ГРЭС)
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https://1prime.ru/Financial_market/20190626/830107517.html