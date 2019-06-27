МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 27 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (май) 0,4% 1,2% (факт)
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 0,8% 0,8%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июнь) 0,9% 0,8%
12:45 EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 1,88%

 

 
15:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 0,2% 0,1%
15:30 USD США — ВВП (кв/кв) (1кв2019) 3,1% 3,1%
15:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (1кв2019) 0,5% 0,8%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 216 тыс 220 тыс
17:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (май) -1,5% 1%

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 21.06) 504,5 млрд долл (на 14.06)

 

 

 

 

 RUB ГАЗ — ГОСА (реестр закрыт 02.06.2019) 0 (ао), 4,39 (ап) — див-д 2017 0 (ао), 3,92 (ап) (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 15.07.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB Лензолото — ГОСА (реестр закрыт 04.06.2019) 0 (ао), 8,71 (ап) — див-д 2017 0 (ао), 110 (ап) (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 08.07.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB МТС — ГОСА (реестр закрыт 03.06.2019) 10,4 (1П2017) + 23,4 (фин) — див-д 2017 2,6 (1П2018) + 19,98 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.07.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB ОАК /Объединенная авиастроительная корпорация/ — ГОСА (реестр закрыт 03.06.2019) 0 — див-д 2017

 

 

 

 

 RUB Россети — ГОСА (реестр закрыт 03.06.2019) 0 (ао, ап) — див-д 2017 0,011965 (ао), 0,04287 (ап) (1кв2018) + 0,02443 (ао), 0,07997 (ап) (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 08.07.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB Яндекс — ГОСА (реестр закрыт 30.05.2019, о составе СД, бухотчетность)

 

 

 

 

 

 

 RUB Энел Россия — закрытие реестра для ВОСА (22.06.2019, утверждения продажи Рефтинской ГРЭС)

 

 

 

 