МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 28 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (май) 1,63 1,63
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (июнь) 1,1% 1%
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (май) 0,6% 0,7%
4:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (май) 0,2% 0,2%
предв. GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) 0,6% 0,5%
предв. GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) -0,2% 0,2%
9:45 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (май) 0,8% 0,2%
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,8% 0%
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) 0,1%

 

 
10:00 EUR Испания — ВВП (кв/кв) (1кв2019) 0,7% 0,7%
11:30 GBP Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (1кв2019) 0,5% 0,5%
11:30 GBP Великобритания — Баланс счета текущих операций (1кв2019) -23,7 млрд ф.ст. -32 млрд ф.ст.
11:30 GBP Великобритания — ВВП (г/г) (1кв2019) 1,8% 1,8%
11:30 GBP Великобритания — ВВП (кв/кв) (1кв2019) 0,5% 0,5%
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 0,2% 0,1%
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 0,8% 1%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) 1,2% 1,2%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (май) 0,2% 0,2%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (май) 1,6% 1,6%
15:30 USD США — Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /Personal Consumption Expenditure Deflator/PCE Deflator) (г/г) 1,5% 1,5%
15:30 USD США — Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /PCE Deflator) (м/м) 0,3% 0,2%
15:30 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (май) 0,3% 0,4%
15:30 CAD Канада — ВВП (г/г) 1,3% 1,5%
15:30 CAD Канада — ВВП (м/м) (апрель) 0,5% 0,1%
15:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (май) 5,6%

 

 
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (июнь) 54,2 53,1
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июнь) 88,6 89,4
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь) 97,9 98
17:30 CAD Канада — Обзор экономической конъюнктуры Банка Канады /BoC/

 

 

 

 
20:00 USD США — Число буровых установок от Baker Hughes 789

 

 
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 967

 

 
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -52,6 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 363,1 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 204,3 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 51,9 тыс

 

 
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -64,9 тыс

 

 
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -16,6 тыс

 

 
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 27,8 тыс

 

 
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -52,3 тыс

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Газпром — ГОСА (реестр закрыт 03.06.2019) и пресс-конференция топ-менеджмента 8,04 — див-д 2017 16,61 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 18.07.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — ВОСА (реестр закрыт 04.06.2019, див-ды 1кв2019) 2,28 — див-д 2017, 0 — див-д 2018 2,55 (1кв2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 18.07.2019) — див-д 2019

 

 

 RUB ОГК-2 — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 11.06.2019) 0,016319020075 — див-д 2017 0,036784587 — див-д 2018

 

 

 RUB Аптечная сеть 36,6 — ГОСА (реестр закрыт 04.06.2019) 0 — див-д 2017

 

 

 

 

 RUB ВымпелКом — ГОСА (реестр закрыт 06.06.2019)

 

 

 156 (ао), 0,1 (ап) (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.07.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB Группа компаний ЛСР — ГОСА (реестр закрыт 04.06.2019) 78 — див-д 2017 78 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.07.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB КАМАЗ — ГОСА (реестр закрыт 03.06.2019) 1,06 — див-д 2017 0 — див-д 2018

 

 

 RUB МегаФон — ГОСА (реестр закрыт 06.06.2019) 0 — див-д 2017 0 (рекоменд. СД) — див-д 2018

 

 

 RUB НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ — ГОСА (реестр закрыт 03.06.2019) 7,406955 (1П2017) + 6,8 (9м2017) + 5,656712 (фин) — див-д 2017 17,75 (9м2018) + 6,96 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.07.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB РусГидро — ГОСА (реестр закрыт 03.06.2019) 0,0263335 — див-д 2017 0,0367388 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.07.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB Сургутнефтегаз — ГОСА (реестр закрыт 03.06.2019) 0,65 (ао), 1,38 (ап) — див-д 2017 0,65 (ао), 7,62 (ап) (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 18.07.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB Роснефть — СД (состав правления, вопрос о совмещении главным исполнительным директором и членами правления должностей в органах управления других организаций)

 

 

 

 