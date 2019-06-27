События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 июня
МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 28 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (май)
|1,63
|1,63
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (июнь)
|1,1%
|1%
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (май)
|0,6%
|0,7%
|4:30
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (май)
|0,2%
|0,2%
|предв.
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г)
|0,6%
|0,5%
|предв.
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м)
|-0,2%
|0,2%
|9:45
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (май)
|0,8%
|0,2%
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,8%
|0%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|0,1%
|
|10:00
|EUR
|Испания — ВВП (кв/кв) (1кв2019)
|0,7%
|0,7%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (1кв2019)
|0,5%
|0,5%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Баланс счета текущих операций (1кв2019)
|-23,7 млрд ф.ст.
|-32 млрд ф.ст.
|11:30
|GBP
|Великобритания — ВВП (г/г) (1кв2019)
|1,8%
|1,8%
|11:30
|GBP
|Великобритания — ВВП (кв/кв) (1кв2019)
|0,5%
|0,5%
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|0,2%
|0,1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|0,8%
|1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|1,2%
|1,2%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (май)
|0,2%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (май)
|1,6%
|1,6%
|15:30
|USD
|США — Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /Personal Consumption Expenditure Deflator/PCE Deflator) (г/г)
|1,5%
|1,5%
|15:30
|USD
|США — Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /PCE Deflator) (м/м)
|0,3%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (май)
|0,3%
|0,4%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (г/г)
|1,3%
|1,5%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м) (апрель)
|0,5%
|0,1%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (май)
|5,6%
|
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (июнь)
|54,2
|53,1
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июнь)
|88,6
|89,4
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь)
|97,9
|98
|17:30
|CAD
|Канада — Обзор экономической конъюнктуры Банка Канады /BoC/
|
|
|20:00
|USD
|США — Число буровых установок от Baker Hughes
|789
|
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|967
|
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-52,6 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|363,1 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|204,3 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|51,9 тыс
|
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-64,9 тыс
|
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-16,6 тыс
|
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|27,8 тыс
|
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-52,3 тыс
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|Газпром — ГОСА (реестр закрыт 03.06.2019) и пресс-конференция топ-менеджмента
|8,04 — див-д 2017
|16,61 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 18.07.2019) — див-д 2018
|
|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — ВОСА (реестр закрыт 04.06.2019, див-ды 1кв2019)
|2,28 — див-д 2017, 0 — див-д 2018
|2,55 (1кв2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 18.07.2019) — див-д 2019
|
|RUB
|ОГК-2 — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 11.06.2019)
|0,016319020075 — див-д 2017
|0,036784587 — див-д 2018
|
|RUB
|Аптечная сеть 36,6 — ГОСА (реестр закрыт 04.06.2019)
|0 — див-д 2017
|
|
|RUB
|ВымпелКом — ГОСА (реестр закрыт 06.06.2019)
|
|156 (ао), 0,1 (ап) (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.07.2019) — див-д 2018
|
|RUB
|Группа компаний ЛСР — ГОСА (реестр закрыт 04.06.2019)
|78 — див-д 2017
|78 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.07.2019) — див-д 2018
|
|RUB
|КАМАЗ — ГОСА (реестр закрыт 03.06.2019)
|1,06 — див-д 2017
|0 — див-д 2018
|
|RUB
|МегаФон — ГОСА (реестр закрыт 06.06.2019)
|0 — див-д 2017
|0 (рекоменд. СД) — див-д 2018
|
|RUB
|НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ — ГОСА (реестр закрыт 03.06.2019)
|7,406955 (1П2017) + 6,8 (9м2017) + 5,656712 (фин) — див-д 2017
|17,75 (9м2018) + 6,96 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.07.2019) — див-д 2018
|
|RUB
|РусГидро — ГОСА (реестр закрыт 03.06.2019)
|0,0263335 — див-д 2017
|0,0367388 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.07.2019) — див-д 2018
|
|RUB
|Сургутнефтегаз — ГОСА (реестр закрыт 03.06.2019)
|0,65 (ао), 1,38 (ап) — див-д 2017
|0,65 (ао), 7,62 (ап) (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 18.07.2019) — див-д 2018
|
|RUB
|Роснефть — СД (состав правления, вопрос о совмещении главным исполнительным директором и членами правления должностей в органах управления других организаций)
|
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https://1prime.ru/Financial_market/20190627/830110820.html