МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к росту в ожидании встречи лидеров США и Китая на саммите G20, а также в преддверии заседаний представителей ОПЕК и ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.28 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,06%, до 65,72 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,19%, до 59,49 доллара за баррель. Днём нефть обеих марок дешевела более чем на 1%.

"Все зависит от G20", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Oanda Крейга Эрлама (Craig Erlam). Инвесторы продолжают ожидать встречу лидеров Китая и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке, который состоится 28-29 июня. Трамп в интервью американским СМИ не исключил, что торговое соглашение между США и Китаем будет заключено во время его встречи с Си в Японии.

"Разумеется, инвесторы немного осторожны в ожидании этой встречи, учитывая то, как переговоры провалились ранее, и торговую войну, которую мы с тех пор наблюдали с обеих сторон", — также отмечает Эрлам.

При этом в среду министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 21 июня упали на 12,8 миллиона баррелей — до 469,6 миллиона. "Несмотря на эти ошеломляющие цифры, все еще есть множество мрачных людей, которые уверены в спаде экономики. Именно поэтому рынок нефти воспользуется новостями с G20", — отмечает аналитик Price Futures в Чикаго Фил Флинн (Phil Flynn) в комментарии агентству.

Участники торгов также имеют в виду заседания комитетов ОПЕК+ в Вене 1-2 июля, на которых будет решаться вопрос продления соглашения об ограничении добычи нефти.