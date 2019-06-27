МОСКВА, 27 июн /ПРАЙМ/. Компания "Яндекс" подтвердила попытки атак сервисов компании в конце 2018 года, они были своевременно выявлены и нейтрализованы, данные пользователей при этом не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее в четверг агентство Рейтер со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией, сообщило, что хакеры западных спецслужб в конце 2018 года взломали российский интернет-поисковик "Яндекс", установив в нем шпионское программное обеспечение. Источники сообщили, что вредоносная программа Regin известна как инструмент разведывательного сообщества "Пять глаз", объединяющего спецслужбы США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канады. Внедрение в систему "Яндекса" произошло между октябрем и ноябрем 2018 года.

По словам собеседников агентства, хакеров интересовала техническая информация, объясняющая, как "Яндекс" устанавливает подлинность аккаунтов пользователей. Данная информация могла помочь спецслужбам выдавать себя за пользователей системы и получать доступ к их сообщениям. Хакеры сохраняли доступ к системам "Яндекса" в течение нескольких недель, прежде чем были замечены.

"Эту попытку атаки наши специалисты своевременно выявили и нейтрализовали в самом начале. Благодаря чему попытка атаки была предотвращена до причинения какого-либо ущерба. Можем заверить, что злоумышленники не смогли получить доступ к данным пользователей сервисов "Яндекса", — сообщил собеседник агентства.

"Попытки неудачные, вовремя нейтрализовали. Данные пользователей не пострадали", — добавил он.

По словам представителя компании, "Яндекс", как и все крупные интернет-компании, регулярно сталкивается с разнообразными видами киберугроз. "Наша корпоративная политика не подразумевает распространения подробной информации о подобных случаях. Самое важное для нас – обеспечение устойчивой работы всех сервисов и надежной защиты данных наших пользователей. Безопасность чрезвычайно важна для нас, и мы используем для этого все необходимые инструменты, в том числе сотрудничаем с профильными компаниями", — добавили в пресс-службе.