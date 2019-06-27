МОСКВА, 27 июн /ПРАЙМ/. Вредоносная программа Regin не смогла атаковать "Яндекс", поскольку совместима только с определенными операционными системами, однако это ПО способно делать скриншоты материалов пользователей, рассказал РИА Новости директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Ранее в четверг агентство Рейтер со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией, сообщило, что хакеры западных спецслужб в конце 2018 года взломали российский интернет-поисковик "Яндекс", установив в нем шпионское программное обеспечение. Источники сообщили, что вредоносная программа Regin известна как инструмент разведывательного сообщества "Пять глаз", объединяющего спецслужбы США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канады. Внедрение в систему "Яндекса" произошло между октябрем и ноябрем 2018 года.

По словам эксперта, пик атак данной программы пришелся на 2008-2013 годы, чаще всего атаки с ее использованием фиксировались в РФ. "То есть кто ее распространял в 2018 году, непонятно, это могла быть не вирусная, а адресная атака", — отметил Щельцин.

"Ей приписывали связи со спецслужбами, но это не было доказано. Программа в основном распространялась на клиентские сервисы, но она не шла на сервера. Согласно сообщению Рейтер, программа могла завладеть данными пользователей "Яндекса". Да, по факту она могла бы делать скриншоты, сохранять файлы, видеть материалы, которые пересылает пользователь, и движение курсора. Но без пользователя, клиента, условно, его компьютера, никак нельзя было бы данные взять", — указал он.

"Второй момент — у вирусной программы была версия для серверов, но она шла на сервера Windows, а у "Яндекса" — в основном Linux, Open Source. То есть либо ПО было модифицировано, либо она просто не смогла бы взломать "Яндекс", — добавил эксперт.