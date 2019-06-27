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МОСКВА, 27 июн /ПРАЙМ/. России нужны большие золотовалютные резервы, они служат подушкой безопасности для того, чтобы страна чувствовала себя уверенно, заявил президент России Владимир Путин.

"У нас свыше 500 миллиардов золотовалютные резервы. Но мы исходим из того, что мы должны создать такую подушку безопасности, которая позволила бы нам чувствовать себя уверенно и которая бы нам позволила использовать проценты от имеющихся у нас ресурсов. Мы считаем, что если семь процентов у нас будет сверху, то мы можем из этих семи процентов тратить", — сказал Путин.

"Но в следующем году так и планируется, так у нас, скорее всего, и будет. Не то что у нас это лежит просто так, без дела, нет, это создаёт определённые гарантии устойчивости экономики России на среднесрочную перспективу", — добавил он.

По действующему в России бюджетному правилу, нефтегазовые доходы казны при высоких мировых ценах на нефть не идут на расходы, а направляются в ФНБ. Средства фонда могут вкладываться только в высоколиквидные зарубежные активы. При этом после достижения фондом объема в 7% ВВП власти вправе направить их на финансирование инфраструктурных проектов.

Международные резервы ЦБ РФ за период с 31 мая по 7 июня увеличились на 1,5% до 502,7 миллиарда долларов, впервые с января 2014 года превысив отметку полтриллиона долларов. ЦБ РФ несколько лет назад установил ориентир по размеру международных резервов РФ в 500 миллиардов долларов. В конце мая глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что этот ориентир — сумма, которую регулятор считал важной иметь для российской экономики, чтобы она была защищена от внешних рисков. При этом она заявляла, что дальнейших ориентиров у ЦБ нет.