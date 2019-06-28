МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром на фоне сохраняющейся неопределенности относительно возможного исхода встречи лидеров США и Китая на саммите G20, а также в ожидании заседаний представителей стран ОПЕК и ОПЕК+ в начале июля, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.46 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,38%, до 65,42 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,45%, до 59,16 доллара за баррель.

Ключевой темой для мировых рынков остается предстоящая встреча лидеров США и Китая на стартовавшем в Японии саммите G20. Инвесторы надеются, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп на встрече 29 июня смогут добиться прогресса в разрешении своих торговых противоречий, которые негативно отражаются на всей мировой экономике. При этом рынки ждут, скорее, краткосрочного перемирия, которое позволит сторонам снова сесть за стол переговоров и выработать комплексное долгосрочное соглашение.

После саммита G20 и прояснения торговой ситуации трейдеры ждут встреч ОПЕК и ОПЕК+ 1-2 июля в Вене, на которых должна быть определена дальнейшая судьба соглашения о сокращении добычи нефти, в том числе возможность его продления на второе полугодие 2019 года.

"Даже если торговые переговоры между США и Китаем принесут положительные результаты, мы считаем, что ОПЕК продлит до конца года действующее соглашение о сокращении добычи. Однако более сильное сокращение добычи выглядит маловероятным, учитывая растущие опасения, связанные с поставками", — считают аналитики банка ANZ, мнение которых приводит агентство Рейтер.