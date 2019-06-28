МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем не показывают единой динамики, колеблясь в районе вчерашнего закрытия в ожидании встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20, а также в преддверии заседаний представителей ОПЕК и ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.14 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,05%, до 65,64 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI растёт на 0,03%, до 59,45 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают ожидать встречу лидеров Китая и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке, который проходит 28-29 июня. Китайские СМИ со ссылкой на источники сообщили об их предварительной договоренности объявить мир в торговой войне.

В то же время некоторые аналитики скептически относятся к итогам таких переговоров, но также имеют в виду и заседания комитетов ОПЕК+ в Вене 1-2 июля, на которых будет решаться вопрос продления соглашения об ограничении добычи нефти.

"Несмотря на то что нет никаких надежд на перемирие между двумя сторонами, встреча подготовит почву для встречи ОПЕК, которая состоится через пару дней", — считают аналитики банка ANZ, мнение которых приводит агентство Рейтер.