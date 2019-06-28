МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу ускорили темпы роста после выхода позитивной статистики, инвесторы продолжают следить за новостями с саммита G20, ожидая встречу лидеров США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.21 промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,12%, до 26557,34 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,06%, до 7972,5 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,21%, до 2930,92 пункта.

Биржи несколько ускорили рост после выхода внутренней статистики. Согласно данным Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), индекс потребительских настроений, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в июне, по окончательной оценке, снизился до 98,2 пункта с уровня мая в 100 пунктов. Аналитики ожидали снижение до 98 пунктов.

В Японии в это время проходит двухдневный саммит G20, а в субботу ожидается встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп заявил ранее в пятницу, что ожидает, что его встреча с председателем КНР на полях саммита будет продуктивной. Ожидается, что на ней обсудят внешнеторговые вопросы.

"Всё, что нам нужно, это основа для сделки. И я думаю, что Уолл-стрит полагает, что это может произойти. Думаю, согласие на простой разговор друг с другом достижимо", — цитирует агентство Рейтер слова старшего инвестиционного менеджера Bokeh Capital Partners Ким Форрест (Kim Forrest).