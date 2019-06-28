МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу вечером преимущественно растет, так как инвесторы сохраняют осторожность в ожидании новостей относительно встречи лидеров США и Китая на саммите G20, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.52 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,55 доллара, или на 0,25%, до 1415,55 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро также росла на 0,35%, до 15,348 доллара за унцию.

"Сомнения в успехе встречи двух лидеров сдерживают рисковые активы, что поддерживает цены на золото", — сообщил агентству Рейтер аналитик Quantitative Commodity Research Питер Фертинг (Peter Fertig).

Мировые инвесторы в пятницу отказываются от риска, поскольку отыгрывают неопределенность относительно возможного исхода встречи лидеров Китая и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке 29 июня. Трамп не исключал, что торговое соглашение между США и Китаем будет заключено во время этой встречи. При этом он добавил, что если этого не удастся, он дополнительно введет существенные пошлины на ввоз китайских товаров.

Продолжают поддерживать стоимость золота ожидания снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. Согласно данным CME Group по состоянию на пятницу, 29,2% аналитиков ожидает, что процентная ставка на следующем заседании в июле будет понижена на 50 базисных пунктов с текущего уровня в 2,25-2,5%, остальные эксперты прогнозируют снижение ставки только на 25 базисных пунктов.

"Устойчивое снижение ставок является ключевым фактором (для золота), в связи с тем, что ФРС переходит к более "голубиным" настроениям", — приводит мнение аналитиков UBS агентство.