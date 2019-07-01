МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Рубль с утра активно растет, корректируя снижение пятницы, проходившее перед выходными на фоне ожиданий итогов саммита "Большой двадцатки", касающихся, в первую очередь, торговых переговоров между США и Китаем, говорят трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск снижался на 27 копеек — до 62,97 рубля, курс евро — на 59 копеек, до 71,25 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром растет на 2,8%, до 66,53 доллара за баррель по марке Brent.

Президент США Дональд Трамп в субботу в рамках саммита G20 в Японии провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Стороны приняли решение возобновить переговоры по торговым вопросам. Кроме этого, по данным китайских СМИ, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары.