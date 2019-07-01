МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Рынок акций РФ ощутимо растет по индексам в начале дня на фоне позитивных сигналов, пришедших с мировых рынков после саммита "Большой двадцатки", биржевые индексы РФ обновили максимумы.

Индекс Мосбиржи к 10.10 мск повышался на 0,8%, до 2789 пунктов, индекс РТС — на 1% — до 1394 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. С утра индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до отметки 2791,94 пункта, индекс РТС — пятилетний — на отметке 1396,6 пункта.

Стоимость нефти утром растет на 2,8%, до 66,53 доллара за баррель по марке Brent.

Президент США Дональд Трамп в субботу в рамках саммита G20 в Японии провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Стороны приняли решение возобновить переговоры по торговым вопросам. Кроме этого, по данным китайских СМИ, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары.