МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 1 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 CAD Канада — День Канады — выходной на Фондовой бирже Торонто

 

 

 

 
1:30 AUD Австралия — Индекс производственной активности AIG (июнь) 52,7 49,4 (факт)
2:50 JPY Япония — Индекс Tankan для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей (2кв2019) 1,2% 7,4% (факт)
2:50 JPY Япония — Индекс активности крупных производителей Tankan (2кв2019) 8 7 (факт)
2:50 JPY Япония — Индекс настроения крупных производителей от Tankan (2кв2019) 12 7 (факт)
2:50 JPY Япония — Индекс настроения крупных непроизводственных компаний от Tankan (2кв2019) 21 23 (факт)
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (июнь) 50,2 49,4 (факт)
9:15 USD США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды

 

 

 

 
9:45 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса

 

 

 

 
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 50,1 47,9 (факт)
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 49,7 48,8
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 52 52
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 45,4 45,4
10:55 EUR Германия — Изменение количества безработных (июнь) 60 тыс -3 тыс
10:55 EUR Германия — Уровень безработицы (июнь) 5% 5%
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 47,8 47,8
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 49,4 49,2
12:00 EUR Еврозона — Уровень безработицы (май) 7,6% 7,6%
предв. USD США — Заседание ОПЕК

 

 

 

 
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 50,1 50,1
17:00 USD США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (июнь) 53,7 52,5
17:00 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июнь) 52,1 51

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (июнь) 49,8 48,6

 

 

 RUB Газпром нефть — закрытие реестра для фин. див-дов 2018 (ГОСА — 14.06.2019) 10 (9м2017) + 5 (фин) — див-д 2017 22,05 (9м2018) + 7,95 (фин) — див-д 2018

 

 

 RUB Кубаньэнерго — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 20.06.2019) 1,0585165 — див-д 2017 0,472815 — див-д 2018

 

 

 RUB Ленэнерго — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 18.06.2019) 0,1366 (ао), 13,4682 (ап) — див-д 2017 0,0352 (ао), 11,1364 (ап) — див-д 2018