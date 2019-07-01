МОСКВА, 1 июл – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Старт второго месяца лета отметился позитивом: рынок акций РФ начал неделю с активного роста. Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, преодолев 2800 пунктов, индекс РТС — пятилетний — поднявшись до 1400 пунктов. Нефть росла на 2,8% за баррель Brent.

Аппетит к риску подогревает прошедший на выходных в Осаке саммит G20, в ходе которого инвесторы услышали ободряющие новости, говорят опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Президент США Дональд Трамп встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, страны решили вернуться к торговым переговорам. Участники рынка в очередной раз поверили в потепление если уж не самих отношений, то риторики относительно торговой войны Штатов и Китая.

Пока в Америке намечается сезон отчетностей, а в Вене проходит форум ОПЕК+, у рынков есть все шансы, чтобы расти дальше. Позитив может продлиться вплоть до момента, когда американский S&P 500 достигнет 3000 пунктов.

УСПЕХ ОСАКИ

Драйвером глобального позитива выступает ослабление рисков торговой войны между США и Китаем, говорит старший аналитик компании Federation Consulting Владимир Ананьев. По его мнению, весь форум G20 фактически вертелся вокруг истории США и КНР, так как именно эти страны способны оказывать высокое давление на мировую торговлю и рынки. Индексы растут за счет того, что инвесторы покупают акции компаний, которые должны стать бенефициарами такого улучшения. Производители чипов и микросхем будут в особенном плюсе.

По мнению Ананьева, подъем на рынке продлится так долго, как будет сохраняться позитивный внешний фон. Однако если через неделю условный Стивен Мнучин скажет, что между странами остаются неразрешимые противоречия, то акции многих компаний точно так же уверенно пойдут вниз.

"До сих пор об успехе переговоров мы знаем со слов Трампа. И он может поменять тон, и его соратники по переговорам могут внести ложку дегтя, но вряд ли в ближайшую неделю", — считает эксперт.

Помимо встречи Трампа с Цзиньпином, произошла довольно теплая встреча Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, замечает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. С ней связывают ожидания ослабления напряженности и риска политического кризиса в Азии. При этом рынок игнорирует протесты в Гонконге, которые дошли уже до штурма здания парламента. По мнению эксперта, Гонконг может легко перечеркнуть позитивную повестку, если будет какой-то инцидент с жертвами со стороны протестантов или полиции.

"Тем более что рынки США и так находятся близко к максимумам, все осознают, что должна начаться коррекция, и будут искать для нее повод", — убежден он.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, итоги саммита G20 встречены на рынках локальным оптимизмом. Однако, на его взгляд, кардинального прорыва в переговорах не произошло – существенные противоречия, в первую очередь, в вопросах защиты интеллектуальной собственности сохраняются, и стороны не представили какую-либо "дорожную карту", по которой собираются двигаться к заключению торгового соглашения.

ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКОВ

Антонов напоминает, что пока рынки растут, а котировки золота падают, в фаворите у биржевых игроков в России будет оставаться любимчик нерезидентов – Сбербанк. Лучше рынка будет смотреться нефтегазовый сектор: "Газпром", "Лукойл", "Газпром нефть". Аналитик не исключает, что в ближайшее время можно ожидать позитива от встречи ОПЕК+, если выйдет консолидированное заявление о продлении соглашения об ограничении добычи.

"Важно, чтобы его срок совпал с ожиданиями и составил не менее 9 месяцев", — подчеркивает он.

Что касается динамики российской валюты, то фундаментальный потенциал дальнейшего укрепления рубля ограничен, полагает Поддубский. Его рост в последние месяцы происходил за счет улучшения настроений на глобальных рынках, сезонно сильного счета текущих операций, увеличения лимитов на аукционах ОФЗ. К концу полугодия сезонность текущего счета будет играть уже против рубля.

На горизонте ближайших месяцев Поддубский ожидает движения пары доллар-рубль в диапазоне 62-65.

В июле-августе в США пройдет сезон отчетностей, напоминает Ананьев. Это станет одним из ключевых факторов, влияющих на рынок. Прогнозы по чистой прибыли компаний S&P 500 снижаются (второй квартал был трудным в плане условий деятельности предприятий). То есть по отчетностям подход Ананьева сохраняется крайне осторожный. Еще один фактор — это июльское (30-31) заседание ФРС. Рынок на 100% предполагает понижение ключевой ставки. Этого же ждет и Трамп. Пауэлл вряд ли будет упрямиться, и ставку все-таки снизят, полагает эксперт. Что касается валюты, то снижение ставки ФРС всегда ведет к ослаблению доллара.

"Исход Осаки — это долгожданная возможность выйти на 3000 пунктов по S&P 500, то, чего все долго ждали. Это момент престижа для Трампа. До этого момента ничего разочаровывающего мы не прогнозируем", — заключает он.