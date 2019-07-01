МОСКВА, 1 июл — Dow Jones. Акции Goldman Sachs, некогда считавшегося одним из наиболее активных трейдерских домов на Уолл-стрит, превращаются в бумаги, которые будут приносить регулярный дивиденд и медленно, но стабильно растущую доходность.

Goldman Sachs заявил, что повысит дивиденд с 85 центов до 1,25 доллара на акцию. Это станет самым ощутимым повышением дивидендных выплат в его истории. Недавно ему разрешили повысить выплаты акционерам в следующем году до 8,8 млрд долларов с 6,3 млрд долларов. До сих пор банк традиционно предпочитал выкупать собственные акции или реинвестировать капитал, чем возвращать денежные средства акционерам.

Данное решение было принято после того, как американские банки прошли два раунда стресс-тестов ФРС. Это ежегодная проверка их готовности выдержать рецессию. Тесты среди прочего оценивают гипотетические показатели банков после повышения дивидендов и определяют, сколько кредитные организации могут вернуть собственникам.

Акционеры приветствовали решение Goldman Sachs. В пятницу его акции подорожали на 2,6% до 204,60 доллара.

Увеличение дивидендных выплат стало сюрпризом для инвесторов, которые предпочитают в плане выплаты дивидендов акции компаний коммунального сектора, таких как NextEra Energy Inc. и Coca-Cola Co., считая их одними из наиболее надежных и менее волатильных на фондовом рынке. Goldman Sachs никогда не возглавлял этот список.

Возможно, выплата дивидендов – разумный шаг для фирмы финансовых услуг, учитывая, что инвесторы не спешат покупать ее акции. В последнее время акции Goldman Sachs торгуются в узком ценовом диапазоне, а в последние два года отстали от бумаг некоторых конкурентов. С июня 2017 года акции банка упали на 7,8%. Бумаги конкурирующего JPMorgan Chase & Co. за тот же период подскочили на 22%, а бумаги Citigroup Inc. подросли на 4,7%.

Судя по данным FactSet, оба этих кредитора в последние годы обеспечивали более заметный рост дивидендов, чем Goldman.

Повышение дивидендов – очередное доказательство преобразований в Goldman, который усиливает свои позиции в сегменте традиционных банковских услуг и отходит от менее предсказуемых бизнесов, например трейдинга. Пока что инвесторы находятся под сильным впечатлением от его трансформации.

— Автор Gunjan Banerji, Gunjan.Banerji@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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